L'esterno di centrocampo della Lazio Manuel Lazzari individua gli obiettivi biancocelesti nell'intervista rilasciata ai microfoni di 'Lazio Style Radio': "A livello di squadra bisogna migliorare la posizione della classifica che significa entrare in Champions League. Bisogna mettercela tutta, già dal primo giorno di ritiro abbiamo capito qual è il nostro obiettivo e lavoriamo per quello. Sicuramente ognuno di noi vuole migliorare il campionato dell’anno scorso. Se l’anno passato era una novità, ora non è lo più. Sappiamo come giocare e come comportarci contro ogni squadra. Dobbiamo migliorarci e centrare qualcosa di importante".