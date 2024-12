Tornata alla vittoria con il Lecce, la Lazio volta pagina dopo il ko dell'Olimpico incassato nello scorso turno contro l'Inter. A parlarne è il difensore biancoceleste, Mario Gila a Sky Sport, dopo il successo esterno per 1-2 al Via del Mare.

Oggi Lazio più umile che contro l'Inter o non c'entra nulla?

"Non c'entra niente, per me la Lazio gioca ogni partita allo stesso modo. Delle volte capita come con l'Inter di subire 6 gol, oggi è arrivato il gol nel finale e la squadra è stata umile. Avevamo pressione per la gara con l'Inter, ma contenti per la vittoria".