Il tecnico della Lazio Marco Baroni analizza così ai microfoni di DAZN il derby pareggiato per 1-1 contro la Roma: "La squadra ha creato molto - ha esordito -, peccato perché oggi ha dato tutto come avevo chiesto. Sono gare in cui ci vuole anche un pizzico di fortuna, che non abbiamo avuto perché meritavamo questa vittoria. La squadra ha trovato energia dal nostro meraviglioso pubblico: peccato".

Poteva fare i cambi prima?

"Stavamo tenendo bene il campo, forse dovevamo mantenere di più la palla. La squadra è sempre rimasta compatta. Non devo chiedere nulla ai nostri tifosi: giovedì dobbiamo crederci tutti insieme e l'energia dei tifosi ci aiuterà. Crediamo nel passaggio del turno, sarà importante la nostra prestazione ma anche l'aiuto dei nostri tifosi".

La condizione generale?

"Noi abbiamo trovato, anche se non mi piace trovare alibi, la peggiore partita su un campo sintetico e contro una squadra alla seconda gara di campionato. In casa da noi sarà tutta un'altra partita: io ci credo, ci crede la squadra e dobbiamo giocarcela. Non dobbiamo sbagliare niente, ma la squadra ha la possibilità di centrare la qualificazione".

Credete anche alla Champions?

"La squadra è giovane, sta crescendo e ha energia. Vogliamo essere protagonisti fino in fondo attraverso il gioco e secondo me lo faremo".