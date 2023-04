La Roma si rialza dopo due sconfitte di fila (l'ultima nel derby) battendo 3-0 in casa la Sampdoria. All'Olimpico la gara si decide nella ripresa: al 52' espulso negli ospiti Murillo per doppio giallo, poi Wijnaldum al 57' manda avanti i giallorossi e all'88' Dybala chiude i giochi con la firma del raddoppio prima che El Shaarway metta l'ultimo sigillo in pieno recupero. Una vittoria che consente alla squadra di Mourinho di agganciare l'Inter al terzo posto a quota 50 punti, in attesa del Milan (48) impegnato stasera a Napoli. La squadra di Stankovic resta penultima con 15 punti a meno 10 dal quartultimo posto occupato dallo Spezia.