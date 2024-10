Dimenticati i sei gol al Lecce e i quattro rifilati al San Gallo, la Fiorentina continua a segnare e non sembra avere intenzione di fermarsi. L'ultima vittima è la Roma, che cade al Franchi con un 5-1 senza storia che certifica il periodo di crisi. I viola dominano con la doppietta di Kean, il rigore di Beltran, il classico gol dell'ex di Bove e l'autorete di Hummels. Per i giallorossi (in dieci dal 65' per l'espulsione di Hermoso) è illusorio il momentaneo 2-1 di Koné al primo tempo.