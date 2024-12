Arrivano due risultati molto importanti dalle partite della domenica pomeriggio di Serie A. Si ferma al Dall'Ara la corsa della Fiorentina di Raffaele Palladino, oggi assente per un grave lutto familiare: Vincenzo Italiano rifila uno schiaffo pesante alla sua ex squadra portando il Bologna ad un successo prezioso per 1-0, firmato dall'ex Primavera Inter Jens Odgaard alla sua prima rete stagionale. Capitola dopo otto successi consecutivi la squadra viola, che rimane a quota 31 mentre i felsinei salgono a quota 25 per la gioia irrefrenabile del proprio tecnico che al triplice fischio si scatena coi tifosi.

Ancora più pesante è la vittoria ottenuta dall'Hellas Verona, che sbanca il Tardini di Parma: gli scaligeri firmano il colpo grosso superando 3-2 i ducali grazie alle reti di Diego Coppola, Amin Sarr e Daniel Mosquera. Inutile per la squadra di Fabio Pecchia la doppietta di Simon Sohm. Verona che ora aggancia proprio il Parma a quota 15.