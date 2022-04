Tra gli obiettivi dell'Inter per il centrocampo in vista della prossima stagione, il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Juventus: "Oggi mi sono mangiato troppi gol. Sono deluso sia per quello che per il risultato che è anche ingiusto. Contro queste squadre è così: se non aiuti in qualche modo rischi di perdere e oggi è successo".