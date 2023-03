Non va oltre lo 0-0 l'Atalanta che viene frenata dall'Udinese nel secondo match del sabato della 25esima giornata di Serie A. Un punto che lascia parecchio amaro in bocca agli orobici, che dopo qualche sofferenza nel primo tempo con i friulani che hanno avuto alcune occasioni ghiotte per passare in vantaggio, nella ripresa hanno preso le redini del gioco costruendo diverse palle gol e provandoci fino alla fine, trovando spesso l'opposizione di un ottimo Marco Silvestri.