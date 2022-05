Beffa finale per la Salernitana, che rischia di vincere una partita fondamentale in casa dell’Atalanta ma viene ripresa allo scadere. Finisce 1-1 il match al Gewiss Stadium, risultato che alla fine non fa comodo a nessuno. Vincendo, infatti, la formazione campana avrebbe agganciato in classifica il Cagliari, portando a casa tre punti fondamentali nella corsa verso la salvezza. È di Ederson al 27’ il gol del vantaggio per la formazione di Davide Nicola, mentre gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno pareggiato il conto all’88’ con una rete di Pasalic. La Salernitana resta dunque terzultima a -2 dal Cagliari (ma con una partita in meno) mentre l’Atalanta resta all’ottavo posto, al momento fuori dall’Europa. Fa festa, invece, l'Empoli, prossimo avversario dell'Inter: ora è matematicamente salvo.