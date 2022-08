Napoli ha un nuovo beniamino: il suo nome è Khvicha Kvaratskhelia e il suo mestiere è fare gol. Dopo la rete segnata nella goleada al Verona, il georgiano si è presentato come meglio si poteva nella sua nuova casa, il Diego Armando Maradona: il Monza di Giovanni Stroppa esce sconfitto per 3-0 per merito anche di una sua doppietta, frutto di due gol di pregevole fattura. La prima rete è una conclusione a giro degna di Lorenzo Insigne a non lasciare scampo a Michele Di Gregorio, il secondo nasce dopo una grande serpentina in area brianzola culminata con un diagonale implacabile. Nel mezzo, la rete di Victor Osimhen; in pieno recupero, arriva anche la prima gioia italiana per il difensore coreano Ming-Jae Kim. Novanta minuti per Stefano Sensi.