Moise Kean è pronto a cominciare la sua avventura con la Fiorentina. In attesa del comunicato ufficiale, che arriverà domani, l'attaccante ormai ex Juventus ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali del club Viola: "È una situazione veramente bella, non vedo l'ora di cominciare domani gli allenamenti. Ho visto già i miei primi compagni di squadra, non tutti. Non vedo l'ora di iniziare con questi nuovi colori".

Perché ha scelto Firenze?

"Firenze perché è una città con tante ambizioni, come questi colori. Ciò che sto cercando in questo momento. Credo che sia perfetto per me".

Da cosa è rimasto stupito guardando il Viola Park?

"I campi sono meravigliosi, come il centro sportivo. E questo ti dà ancora più motivazione per dare di più. Tutto questo ti stimola ancora di più per andare in campo e dare il 100%".