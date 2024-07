Thiago Motta, neo allenatore della Juventus, parla così ai canali ufficiali del club nel giorno del suo arrivo alla Continassa. "Sono felice, sono contento, mi sono trovato con i tifosi fuori che mi stavano aspettando, c'è tanta gente giovane, mi hanno già trasmesso questa voglia di iniziare la stagione. Di vedere la squadra giocare, mi sono trovato in un posto meraviglioso per poter lavorare. Non ho bisogno di dire che questa squadra è storica, insieme faremo un grandissimo lavoro".

"Sarà una stagione impegnativa - ha ammesso -, ma bellissima, giocando tantissime partite, speriamo di giocarne il più possibile perché significa che stiamo andando bene, questo è il nostro obiettivo. Un grande saluto e spero di poterci ricontrare presto, sia nel nostro stadio che negli altri. Penso che avremo il vostro sostegno, noi daremo tutto sul campo per potere essere orgogliosi, tutti, di questa squadra".