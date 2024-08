Thiago Motta perde due giocatori in un colpo solo dopo l'esordio vincente in gara ufficiale sulla panchina della Juve: Khephren Thuram e Timothy Weah, infatti, sono usciti malconci dalla sfida col Como di ieri sera e resteranno ai box per almeno 10 giorni, periodo dopo il quale verranno sottoposti a nuovi esami per capire l'evolversi della situazione dei loro infortuni. Per il centrocampista - fa sapere il club bianconero nel bolletino medico - si tratta di una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra, per l'esterno di una lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.