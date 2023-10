Un nuovo colpo di scena scuote la Juventus e Paul Pogba. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, la sostanza dopante non sarebbe il testosterone bensì il Dhea, una sostanza che produce metaboliti simili. Il Dhea, ovvero il deidroepiandrosterone, noto anche come 'ormone della giovinezza', è un androgeno più potente e moderno del testosterone che l’Agenzia Mondiale Antidoping ha proibito da una decina di anni.

I metaboliti prodotti sono gli stessi del testosterone, da qui il referto. La positività al Dhea e non al testosterone potrebbe ammorbidire la posizione del calciatore che ora può chiedere uno sconto di pena nel caso in cui riuscisse a dimostrare la contaminazione.