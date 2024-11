La sosta per le Nazionali porta nuovi problemi per la Juventus e per Thiago Motta. Attraverso una nota ufficiale, la Colombia comunica l'infortunio a Juan Cabal, costretto quindi a lasciare il ritiro in vista delle partite contro Uruguay ed Ecuador perché, durante l'allenamento di ieri, ha riportato un infortunio al ginocchio. "L'allenatore, il suo staff tecnico e il gruppo dei giocatori augurano a Juan David una pronta guarigione e il ritorno all'attività sportiva", conclude il comunicato.

La Gazzetta dello Sport parla dell'interessamento del crociato, ma lo staff medico del club bianconero farà altri approfondimenti al ritorno del difensore in Italia. "L’infortunio è serio e lo stop sarà lungo", assicura la rosea.