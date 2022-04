Nel primo tempo tante difficoltà. "A quattro giornate dalla fine del campionato bisogna vincere le partite, il resto non conta niente. Dobbiamo fare le cose che possiamo fare e stasera l'abbiamo fatto, contro un Sassuolo più fresco e con tante assenze. De Ligt e Cuadrado sono assenze dell'ultimo minuto, era importante prendere tre punti e vogliamo raggiungere l'obiettivo, già da domenica prossima. In questo momento abbiamo i due giocatori tecnici e di regia fuori, abbiamo Chiesa ai box da tempo. Volevamo un risultato e lo abbiamo preso".

Intervistato da Sky Sport , il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri commenta così la gara vinta oggi contro il Sassuolo per 2-1 al Mapei Stadium: "È stata una bella vittoria, per la pesantezza del risultato. Il Sassuolo ha fatto una grande partita, noi eravamo molli ma nel secondo tempo è andata meglio. C'è un po' di stanchezza, ringrazio i ragazzi. Ora abbiamo un buon vantaggio sulla quinta, siamo a un punto dal Napoli e dobbiamo continuare a lavorare".

Allegri ha poi parlato anche a DAZN: "La favorita per lo Scudetto? Il Milan sta facendo un campionato straordinario e bisogna fargli i complimenti ma l'Inter, ripeto, credo sia la favorita. Poi nel calcio può succedere di tutto".

Dybala?

"La società ha deciso, ne abbiamo parlato. Paulo si sta comportando molto bene. Stasera ha fatto un gol importante. Non è facile giocare in questo momento e tutti i palloni che ha sbagliato è perchè mentalmente è un momento difficile anche per lui".