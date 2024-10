Domani, all'Allianz Stadium, la Juve comincerà un trittico di partite decisivo che la porterà a sfidare Lazio, Stoccarda e Inter nel giro di nove giorni.

Un calendario fitto di fronte al quale Thiago Motta, nonostante i tanti infortuni, non vuole sentire scuse: "Troppe partite? Lo sapevano da inizio stagione, non dobbiamo lamentarci oggi - le sue parole del tecnico dei bianconeri conferenza stampa -. Se poi possiamo esprimere la nostra opinione perché si possa fare meglio, io lo faccio volentieri. Domani abbiamo una partita, poi tra due giorni un'altra: dobbiamo fare le cose per bene per giocare al meglio tutte le partite. Poi ognuno ha la sua gestione, non giudico ciò che fanno gli altri".