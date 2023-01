Chiesa convocato per domani? “Sta meglio, ha lavorato con la squadra ed è pronto per un segmento di gara. Oggi valuterò l’allenamento, domani le sostituzioni saranno importanti”.

Pogba come sta? “Sta correndo, la cosa più importante è che momentaneamente il ginocchio non dà fastidio. Se procede così magari nel giro di 15-20 giorni potrà essere con la squadra, se tutto va liscio”.

Che seconda parte di stagione inizia domani? “Ripartiamo dopo 52 giorni di stop, tra l’altro con una partita complicata. La Cremonese nelle ultime due partite non ha preso gol, è una squadra che tira molto in porta, è una squadra aggressiva. Domani bisogna avere grande umiltà”.

Conferenza stampa pre Cremonese per Massimiliano Allegri che parla all vigilia del match che riapre il campionato anche per i bianconeri. Ecco le dichiarazioni del tecnico toscano raccolte da TMW .

Vista l'emergenza, Paredes e Di Maria potevano rientrare prima?

"No, assolutamente no. Emergenza mai avuta, quelli che sono rimasti hanno lavorato molto bene. Dobbiamo guardare da oggi fino al 5 giugno, non possiamo guardare una partita. Farli rientrare un giorno prima non avrebbe cambiato niente, lì hanno seguito un programma di una settimana di lavoro. Giusto godersi la settimana della vittoria del Mondiale, non capita tutti gli anni".

Teme contraccolpi dall'inchiesta sportiva?

"Questo è un argomento su cui la società si è espressa con un comunicato".

Come vorrà vedere la sua Juve alla ripresa?

"Domani sarà una partita difficile e complicata, dopo le soste le partite son più difficili. Tutto sta nell'approccio mentale, son curioso di vedere quello che sarà. Dobbiamo essere bravi a rientrare nel clima partita".

Ora inizia il bello o il difficile?

"Bello e difficile, la parte più bella della stagione è questa in cui si decide la stagione. Va vissuta con entusiasmo, con voglia. Fa parte del lavoro altrimenti sarebbe tutto piatto".

C'è un orizzonte fissato per Vlahovic?

"Sta meglio, spero entro fine mese di avere tutti a disposizione. Ora l'importante è concentrarsi sulla partita di domani".