La sosta Mondiale ormai imminente non avrà effetti negativi prevedibili sul Napoli, tra le squadre più in forma d'Europa, il cui magic moment non può essere stato scalfito dalla sconfitta indolore subita ad Anfield per mano del Liverpool. Lo ha detto Luciano Spalletti, tecnico degli azzurri, parlando in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida di Bergamo contro l'Atalanta: "Non vedo svantaggi, dobbiamo passarla tutti la pausa - ha detto Lucio -. Qualcuno ha un giocatore in più, poi si valuterà se chi va in Qatar farà fatica superiore rispetto a quelli che non avranno gare importanti. Da un punto di vista nostro, non temiamo quel periodo, abbiamo una squadra sana, calciatori che sanno gestirsi e sanno mettere qualità professionale. Per essere professionisti al 100,%, serve un comportamento corretto anche fuori dal campo e noi abbiamo giocatori che sono allenatori di se stessi".