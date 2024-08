Nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità del passaggio di Raoul Bellanova dal Torino all'Atalanta. Il club granata, attraverso Twitter, ha annunciato la cessione dell'esterno destro. E proprio nei commenti dell'ufficialità della cessione di Bellanova sono arrivati tantissimi messaggi di contestazione nei confronti del presidente. Da "società di pagliacci" a "fate ridere", fino alla richiesta di rimborso dell'abbonamento e alla paura che il prossimo possa essere uno tra Ilic e Ricci, visto che, come ricordato in un altro commento, per il momento non sono stati investiti soldi nel mercato in entrata ma si è pensato solo alle uscite.