Il Napoli mette in cascina un altro pezzo di Scudetto. La formazione azzurra si impone per 2-1 sulla Roma e vede ormai vicinissimo il tricolore. Vantaggio partenopeo firmato da Osimhen al 17’, poi nella ripresa il pareggio giallorosso firmato da El Shaarawy, che contro il Napoli sembra avere un conto aperto. Proprio quando il match sembrava ormai destinato al pareggio, Simeone trova la rete del 2-1 che regala i tre punti alla formazione allenata da Luciano Spalletti. Il Napoli vola quindi a +13 sull’Inter che ora è seconda, la Roma resta invece a 37 punti e al momento sarebbe sesta in classifica.