Prosegue la corsa inarrestabile del Napoli che al Maradona strapazza per 4-0 il Sassuolo ottenendo la tredicesima vittoria consecutiva tra campionato e coppe nonché l'ottava di fila in Serie A. Nel primo anticipo della 13esima giornata la squadra di Spalletti chiude il primo tempo già sul triplo vantaggio grazie a due gol di Osimhen al 4' e al 19' e alla firma di Kvaratskhelia al 36'. Nella ripresa ancora l'attaccante nigeriano mette il sigillo sul match centrando la tripletta personale al 77'. Azzurri in testa a quota 32 punti, dunque momentaneamente a più 6 sul Milan secondo e atteso domani sera dal posticipo in trasferta contro il Torino, mentre i neroverdi di Dionisi rimangono al nono posto con 15 punti.