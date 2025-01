Ossigeno puro per il Monza, che torna alla vittoria nel Monday Night della 20esima giornata di Serie A regalando un boccone amaro al suo ex tecnico Raffaele Palladino. I brianzoli hanno infatti la meglio sulla Fiorentina per 2-1: dopo che nel primo tempo i viola si sono visti assegnare e revocare un calcio di rigore, a ridosso del 45esimo arriva il vantaggio dei padroni di casa per opera di Patrick Ciurria, abile a fiondarsi sulla respinta di Pietro Comuzzo e battere David De Gea.

Nella ripresa, arriva il 2-0 della squadra di Salvatore Bocchetti per mano di Daniel Maldini che capitalizza al meglio un assist di Pedro Pereira. Lucas Beltran al 74esimo accorcia dal dischetto ma non basta: dopo quasi tre mesi, il Monza torna a vincere, lo fa per la prima volta in casa in questa stagione e sale a quota 13 in classifica. Quarto ko nelle ultime cinque partite per i viola, lontanissimi parenti di quelli di inizio stagione.