Brutto ko per il Milan di Stefano Pioli che perde in amichevole per 3-2 contro gli ungheresi dello ZTE. Inizio da incubo per la squadra rossonera, sotto pesantemente di tre reti dopo 26 minuti. Nel primo tempo è Giroud ad accorciare le distanze su calcio di rigore, nella ripresa ci pensa Krunic a rendere meno amaro il passivo. Si tratta della prima sconfitta della pre season per il Milan che mercoledì sfiderà il Wolsfberg.