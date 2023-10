Match spettacolare al Maradona dove Napoli e Milan si dividono la posta in palio. 2-2 il risultato finale che rispecchia quanto visto in campo. Primo tempo appannaggio del Milan che si porta sul 2-0 grazie a una doppietta di Giroud. Nel secondo tempo la replica partenopea con le reti di Politano e Raspadori. Da segnalare nel finale il rosso subito da Natan per somma di ammonizioni che lascia gli azzurri in dieci.