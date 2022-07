Weston McKennie non è sceso in campo nell'amichevole tra Juventus e Real Madrid a causa di una lussazione della spalla sinistra rimediato nell'ultimo allenamento prima della terza ed ultima amichevole statunitense. Un altro problema per Allegri, a centrocampo obbligato a rinunciare a Paul Pogba per l'infortunio al ginocchio.

"La lussazione è stata ridotta, ma ora il centrocampista texano dovrà star fermo per almeno un mese - sentenzia La Gazzetta dello Sport -. Altri approfondimenti saranno fatti a Torino: oggi per la Juve è la giornata del rientro".