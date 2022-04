Il Napoli reagisce nel modo più veemente alla brutta batosta della sconfitta di Empoli e alla contestazione del proprio pubblico: la formazione di Luciano Spalletti mette all'angolo il Sassuolo sin dall'inizio e non lo fa uscire più, schiacciandolo sotto una valanga di sei reti. La questione viene chiusa già nei primi venti minuti, quando Kalidou Koulibalu, Victor Osimhen, Hirving Lozano e Dries Mertens mettono la palla nel sacco di Andrea Consigli una volta ciascuno. Nella ripresa, ancora Mertens e Amir Rrahmani scavano un solco ancora più profondo portando a sei il bottino, prima che Maxime Lopez trovi il punto della bandiera poco prima del novantesimo. Un 6-1 che non ammette repliche, una reazione massiccia seppur forse tardiva per i partenopei.