Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per due giornate Theo Hernandez, espulso dall'arbitro Luca Pairetto alla fine di Fiorentina-Milan "per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara". Il terzino francese salterà le gare con Udinese e Bologna, tornando giusto in tempo per il big match Milan-Napoli. Sono stati fermati per un turno, invece, Conceicao (Juventus), Coulibaly (Parma) e Maripan (Torino).

Entra nella lista dei diffidati Duda (Hellas Verona). E' stato, inoltre, squalificato per una giornata il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino.

In chiave Inter, solo una informazione da segnalare: la prima sanzione per Yann Bisseck, ammonito nel match contro il Torino.