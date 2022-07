Protagonista oggi in conferenza stampa a Casa Milan per presentare il suo libro 'Crederci, sempre. Perché ho fiducia nella vita, in Dio, in me stesso e nel destino', Olivier Giroud ha rivissuto le vibrazioni provate nel derby di Milano del 5 febbraio, quando mandò ko l'Inter con una doppietta: "Un'emozione pazzesca, ho segnato due gol pesanti davanti alla Curva Sud - ricorda il francese -. Se l'Inter avesse vinto il derby, sarebbe stata quasi irraggiungibile... Credo che Dio mi ha detto di crederci fino alla fine per il primo gol e anche per il secondo. Ho spinto De Vrij prima di fare quella corsa, così che sul passaggio di Calabria si è trovato in ritardo e dopo... esplosione! Tutti i tifosi mi hanno parlato di questo gol per 4-5-6 mesi e continuan a farlo anche oggi! Succede solo a chi ci crede. Sono molto orgoglioso e spero di vivere ancora questo tipo di emozioni".