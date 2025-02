Il rigore sbagliato contro il Monza è tra i momenti da ricordare per Andrea Pinamonti da quando è tornato al Genoa. Quando è uscito dal campo, infatti, i tifosi al Ferraris gli hanno tributato un lungo applauso nonostante l'errore: "È il momento più bello che ho vissuto da quando sono qui. Anche più delle esultanze per i gol o per le vittorie, sono attimi molto intensi. Ne approfitto per ringraziare di cuore i tifosi, quando sbagli un rigore il morale è quello che è: mi hanno dato una grande carica", ha detto oggi al Secolo XIX.

Quando è tornato al Genoa ha detto: “Sono di nuovo qui perché ho voglia di rivalsa, per dimostrare che posso fare meglio di quanto avevo mostrato la prima volta”. Pensa di esserci riuscito?

"Per vedere il numero di gol bisognerà aspettare la fine della stagione, ci sono ancora tante partite e voglio ottenere il massimo. Però credo che quanto accaduto con il Monza sia il segnale che un po’ sono riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi. Significa che non ho sbagliato atteggiamento".

Cosa ha pensato quando Vieira ha detto: “Il gol? Se lo merita perché fa sempre un gran lavoro”?

"Sono belle parole, il confronto con il mister in queste settimane è stato molto importante. Le sue parole mi hanno tirato su di morale anche nei momenti in cui magari il gol non arrivava. Lo ringrazio, perché ormai troppo spesso si guardano solo le statistiche e i numeri, non al lavoro che uno fa sul campo in partita", ha concluso l'ex Inter.