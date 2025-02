Milan Badelj e Morten Thorsby con tutta probabilità saranno out per Inter-Genoa, match di campionato in programma il 22 febbraio a San Siro. Il centrocampista croato - informa Genoanews1893.it - ha rimediato una lieve lesione all'adduttore e dovrebbe tornare a disposizione di Viera per sfida casalinga contro l'Empoli del 2 marzo, mentre il norvegese ha subìto una lesione al polpaccio.

Entrambi i giocatori si sono sottoposti oggi agli esami strumentali per capire meglio l'entità dei rispettivi infortuni e i tempi di recupero.