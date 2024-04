Alla vigilia della partita contro il Liverpool, che ha definito la 'più importante della storia dell'Atalanta', Gian Piero Gasperini ha trovato il modo anche di punzecchiare la Juve, pur senza nominarla mai, rispondendo alla domanda sul futuro di Teun Koopmeiners, in cima alla lista dei desideri di mercato proprio dei bianconeri: "Koopmeiners sta giocando con l’Atalanta e sta giocando anche molto bene - ha puntualizzato Gasp -. L’Atalanta è dentro a tre competizioni, ci auguriamo di essere dentro a tutto anche nel prossimo mese. È chiaro che in questo periodo della stagione ci possono essere società meno impegnate nelle coppe, quindi si alimentano queste voci. E magari si chiedono se sia giusto che l’Atalanta sia ai quarti di coppa, così vengono fuori queste cose".

Il riferimento dell'ultima frase del tecnico dei bergamaschi è alle parole che Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, pronunciò durante il forum del Financial Times di Londra: "L’Atalanta non ha storia, fa la Champions e la Roma no, non so se è giusto".