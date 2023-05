"Tutta l'assemblea ha applaudito De Laurentiis e il suo Napoli. E' una vittoria che allarga i confini del calcio italiano e questa notizia fa bene anche in funzione della cessione dei diritti tv. L'ideale in uno sport è che vinca uno diverso tutti gli anni". Così Adriano Galliani, ad del Monza, parlando all'uscita della riunione di Lega Serie A andata in scena oggi a Milano, il giorno dopo la proclamazione degli azzurri come nuovi campioni d'Italia.

L'ex dirigente del Milan, infine, non si è voluto lanciare in un pronostico sull'euroderby: "Non lo so perché ho comprato i biglietti sia per una partita che per l'altra".