"In questo momento è al primo posto ed è una delle squadre che può vincere lo scudetto". Paulo Fonseca parla così del Napoli, prossimo avversario del Milan in campionato domani nel turno infrasettimanale di Serie A: "Il Napoli è una squadra fortissima, come dimostra la classifica, con un allenatore fortissimo. Sta in buon momento, vince, è al primo posto, arriveranno motivatissimi. Ma lo siamo anche noi. Milan in corsa per lo scudetto? Per me sì. Siamo una squadra forte, siamo in crescita e crediamo che possiamo essere una squadra che può lottare per lo scudetto", le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa.

Il portoghese parla poi in altri due passaggi sia di Inter-Juventus che del rinvio di Bologna-Milan: "È stato difficile gestire questo momento. Il giorno prima della partita non sapevamo se giocavamo o meno, avremmo potuto fare un altro allenamento... Noi volevamo giocare. Siamo stati molto penalizzati dal rinvio. Inter-Juve gara spettacolare o gara con tanti errori? Entrambe le cose".