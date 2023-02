Che differenza c'è tra la continuità praticamente scientifica del Napoli in campionato e l'andamento altalenante delle inseguitrici? Prova a spiegarlo Paolo Zanetti, allenatore dell'Empoli, uscito sconfitto proprio dai partenopei sabato sera: "L'Inter non era al meglio quando l'abbiamo battuta, è inutile nasconderci sentendoci forti - ha spiegato a DAZN -. Se vinciamo è perché noi siamo al 110% e loro no. Poi bisogna sfruttare l'occasione che il Napoli l'altro giorno non ci ha concesso".