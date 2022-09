Girandola di emozioni e gol al Picco di La Spezia nel 2-2 fra la formazione di casa allenata da Gotti e il Bologna di Mihajlovic. Arnautovic porta avanti i rossoblu al 7', mentre la risposta dei liguri arriva nei minuti di recupero del primo tempo con il pari siglato da Bastoni e al 54' con l'autogol di Schouten. Rimonta completata ma è ancora presto per cantare vittoria, perché al 64' ancora Arnautovic mette la firma sul pareggio definitivo. Per il Bologna è il terzo punto in cinque giornate, mentre lo Spezia sale a quota 5.