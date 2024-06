Il destino sportivo di Michele Di Gregorio sarà lontano dal Monza, con molta probabilità alla Juve. L'affare non può ancora definirsi chiuso tra i due club, ma l'epilogo sembra inevitabile, come ha ammesso Adriano Galliani durante la conferenza stampa di presentazione di un'etichetta di vino a lui dedicata: "Di Gregorio non è stato ancora ceduto, è probabile che parta. Vediamo". le parole dell'ad del club brianzolo pronunciate

"Il mercato non è ancora cominciato. Nella politica del Monza, ma di qualsiasi squadra, i ricavi tradizionali non coprono i costi - ha aggiunto il dirigente ex Milan -. Non si può che lavorare sul player trading. Vediamo, tornerà Cragno e valuteremo se ne arriverà qualcun altro. Io credo che i tifosi del Monza debbano fare un grande ringraziamento a Silvio Berlusconi, ci sarà un motivo se dal 2012 al 2022 nessun altro è riuscito a riportare il Monza in Serie A, poi è arrivato lui e ci è riuscito”.