L'Empoli si salva al 94' in casa contro lo Spezia, raggiungendo i liguri sul 2-2 grazie alla firma di Vignato. Nel primo tempo liguri sul doppio vantaggio con le reti di Nicolau al 25' e Verde al 31' dopo il rosso a Parisi al 21'. Nella ripresa al 49' l'espulsione di Esposito ristabilisce la parità numerica. La squadra di Zanetti trova così le forze per accorciare il risultato con Cambiaghi al 71' e infine agguantare il pareggio in pieno recupero con la rete dell'attaccante in prestito dal Bologna. Toscani attualmente decimi in classifica con 27 punti, mentre la squadra di Gotti è quartultima a quota 19 punti a più 4 sul Verona.