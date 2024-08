Buono l'esordio ufficiale per Roberto D'Aversa sulla panchina dell'Empoli, con i toscani che passano il primo turno in Coppa Italia eliminando il Catanzaro e volando ai sedicesimi di finale. 3-1 il risultato finale con la firma anche di Sebastiano Esposito, arrivato dall'Inter. Nel primo tempo regna l'equilibrio al Castellani di Empoli: in gol Fazzini all'ottavo minuto di gioco, cui ha risposto dopo appena 5 minuti Bonini per la squadra di Caserta. Il vantaggio per la squadra di casa è arrivato grazie all'iniziativa del trequartista italiano che, ricevuta palla da Cacace, è andato dritto in porta battendo Pigliacelli con un bel diagonali. Il pari di Bonini invece è giunto con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, con un'uscita da incubo di Vasquez per l'Empoli.

Nella ripresa le reti della nuova coppia-gol di D'Aversa. Al 48' Colombo è libero di colpire nell'area del Catanzaro dopo aver ricevuto l'assist di Esposito. Al 56' lungo lancio di Pezzella, Brighenti non è perfetto nell'intervento, e stavolta lo stesso Esposito si mette in proprio e ne approfitta, battendo Pigliacelli con un bel pallonetto. Nel recupero ecco il 4-1: Fazzini entra in area dopo aver superato due avversari, destro teso su cui Pigliacelli può nulla. Doppietta per lui.