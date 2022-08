Partita soporifera quella dello Stadium tra Juventus e Spezia che finisce però con un risultato che sorride ai padroni di casa. Apre Vlahovic al nono minuto con un gran gol su punizione, gol al quale replica Milik al 91esimo. Non bastano le idee e la voglia di fare degli spezini, finisce 2-0 a Torino: bianconeri al quarto posto con otto punti, sopra il Milan.





Altro pareggio invece per il Napoli di Luciano Spalletti che dopo lo 0-0 con la Fiorentina continua a non trovare la vittoria e si ferma sull’1-1. Fallisce l’occasione di andare in vantaggio il Lecce con Colombo che, dopo aver battuto Meret è costretto a ribattere il penalty, secondo tentativo sfortunato per il giovane classe 2000. Gol sbagliato, gol subito: una manciata di secondi dopo è il Napoli a passare in vantaggio con Matteo Politano che pesca un letale Eljif Elmas. Rete che gli azzurri non sanno proteggere. Pochi minuti dopo infatti è ancora Lorenzo Colombo a prendersi la scena, segnando un gol stupendo. Non si va oltre al Maradona, una rete e un punto a testa.