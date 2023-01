Clamorosa goleada dell'Atalanta che batte 8-2 la Salernitana davanti ai propri tifosi nel match valido per la 18esima giornata di Serie A: di Lookman (doppietta), Holjund, Zortea, Ederson, Koopmeiners e Boga le firme del match. Inutili i due gol siglati da Dia e Caviglia per la squadra di Nicola che ora rischia fortemente il posto. L'Atalanta di Gasperini si porta a tre lunghezze di distanza in classifica dall'Inter di Inzaghi.