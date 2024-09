Partita decisamente folle al Tardini di Parma, dove il Cagliari di Davide Nicola riesce a ottenere tre punti d'oro superando la formazione gialloblu col punteggio di 3-2 al termine di novanta minuti e più decisamente elettrici. La formazione rossoblu chiude i primi 45 minuti in vantaggio col gol di Nadir Zortea, facendo vedere nel complesso le cose migliori (aveva anche trovato in precedenza la via del gol con Jerry Mina, rete annullata per fuorigioco).

Nella ripresa, accade di tutto: il Parma pareggia al 62esimo con Dennis Man, bravo a farsi trovare pronto sul pallone servito da Woyo Coulibaly. Al 74esimo, però, i sardi tornano in vantaggio con una strepitosa conclusione dalla distanza di Razvan Marin. A cinque dalla fine, è Hernani a riequilibrare le sorti dell'incontro su calcio di rigore. Ma non fa il tempo ad esultare il Parma che al pronti-via Roberto Piccoli prende in infilata tutti e regala al Cagliari la prima vittoria in questo torneo. Per i ducali, che all'ultimo secondo di recupero sciupano la chance per il 3-3 ancora con Man che spara alto a tu per tu con Simone Scuffet, l'ottimo avvio di stagione sembra un lontano ricordo: solo un punto nelle ultime quattro sfide.