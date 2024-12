Respiro di sollievo per Thiago Motta che dopo la carambolesca partita di ieri contro il suo ex Bologna, partita dalla quale è stato persino espulso, può tranquillizzarsi circa le condizioni di Andrea Cambiaso. Il giocatore italiano, uscito durante il primo tempo del match di ieri pomeriggio contro i rossoblu, "è stato sottoposto questa mattina presso il J medical ad accertamenti strumentali, che hanno evidenziato una modesta distrazione capsulo legamentosa della caviglia sinistra" come si legge nella nota diramata dal club torinese attraverso i canali ufficiali. Le condizioni del ragazzo verranno monitorate quotidianamente, ma non dovrebbe trattarsi di nulla di grave.