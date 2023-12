Nel corso della conferenza stampa andata in scena al 'Centro tecnico Niccolò Galli', alla vigilia di Lecce-Bologna, Thiago Motta ha ripensato al momento esatto in cui la sua squadra ha sbloccato il risultato nel match poi vinto 2-0 contro il Torino lunedì scorso: "C'erano emozioni, abbiamo fatto un gol fantastico andando in vantaggio - le sue parole -. Tutto questo è stato possibile grazie al lavoro di questi ragazzi che si impegnano e di tutte le altre persone del club. Sono convinto che Giovanni Fabbian segni grazie al lavoro di tutti nel club".