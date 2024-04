Il lunch match del Dall'Ara alza il sipario sul lunedì di Pasquetta della Serie A. Nella sfida tra Bologna e Salernitana non parte dall'inizio Fabbian, lasciato in panchina da Thiago Motta che sceglie invece l'ex nerazzurro Odgaard come prima punta, supportato dal tridente Orsolini-Ferguson-Saelemaekers. Di seguito le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Lucumí, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Odgaard.

SALERNITANA (4-4-1-1): Costil; Pierozzi, Manolas, Pirola, Pellegrino; Tchaouna, Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva; Simy.