Bologna-Milan è stata rinviata a data da destinarsi. Niente disputa a porte chiuse o in campo neutro nella giornata di domani, dunque, dopo la decisione del sindaco della città emiliana, Matteo Lepore, che Paolo Scaroni ha commentato non senza amarezza parlando con i cronisti all'uscita dall'assemblea della Lega Serie A convocata d'urgenza per decidere sul da farsi: "Con una scelta incomprensibile, a mio parere, il sindaco Lepore ha vietato la partita a porte chiuse. Non ho capito il perché, ma di fronte all'ordinanza del sindaco abbassiamo la testa", ha detto il presidente del club rossonero.