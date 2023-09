Traspare rispetto ma non timore nei confronti del Napoli nelle parole che Sam Beukema, difensore olandese del Bologna, ha rilasciato nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata al Corriere dello Sport: "Sono i campioni d'Italia in carica, bisogna rispettarli - la premessa dell'ex Go Ahead Eagles e AZ Alkmaar -. Ma non credo che il Napoli sia migliore dell'Inter, che è davvero forte, del Milan o della Juve".