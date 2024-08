Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato così la sconfitta subita in Supercoppa Europea contro il Real Madrid: "Penso che noi avevamo la fiducia e la sensazione di potere creare dei problemi al Real Madrid - ha esordito -, se fossimo riusciti a esprimerci per lunghi tratti della partita. Avevamo abbastanza fiducia di questo, è indispensabile essere molto efficaci ed essere bravi a realizzare, c’è mancato il gol, lo abbiamo visto a Dublino. Poi chi va in vantaggio ha enormi possibilità".

Le assenze?

"Che il Real Madrid sia senza nessun dubbio forte, che abbia meritato poi di vincere nel finale di partita perché s’è allargata, hanno poi avuto le situazioni per fare un gol in più. Resta il fatto che le finali sono così, fossimo riusciti ad andare in vantaggio noi avremmo avuto molte più chance nei novanta minuti, se devo rammaricarmi di qualcosa. Purtroppo Scamacca si è rotto il crociato, Scalvini anche, Koop lo sappiamo. Chi ha giocato questa sera lo ha fatto con grande merito, sono da elogiar tutti. Noi come squadra ci è mancato il cinismo delle finali, l’abbiamo giocata meglio della finale di Coppa Italia. Dublino ci ha insegnato qualcosa. Abbiamo avuto la sensazione che con un po’ di cinismo… A un certo punto era anche alla nostra portata”.

Quale aspetto l'ha convinta?

"Bisogna dare grande merito a tutti i ragazzi, non c'è nessun dubbio. È chiaro che si può sempre migliorare, anche il Real è migliorabile, prende Mbappé...il miglioramento è infinito".

Ancelotti?

"Non posso che rinnovargli tutta la stima che ho nei suoi confronti, la partita di questa sera ha avuto diverse pieghe. Il Real ha meritato la vittoria, noi per un'ora di gioco dovevamo spostare la partita dalla nostra parte, l'occasione era molto ghiotta".

Dieci ragazzi sono cresciuti a Zingonia?

"Credo che sia stata una grande esperienza per loro, si è creata questa situazione numerica. Devo dire che dal 10 luglio che siamo in preparazione ho avuto modo di vedere praticamente 3-4 categorie, dall'under 23 a scendere, ho avuto modo di constatare il buon lavoro fatto nel settore giovanile dell'Atalanta".

Per larghi tratti della partita si sono sentiti solo i tifosi dell'Atalanta.

"Indubbiamente, ma lo sappiamo, ci seguono ovunque. Ho visto due tifoserie molto corrette, penso sia una serata incredibile per il calcio. C'è un po' di rammarico".