Un altro pesante infortunio dell'ultima ora per l'Atalanta. Oltre allo stop do Sead Kolasinac in Champions (lesione di primo grado del muscolo bicipite femorale della gamba destra), arriva anche lo stop di Charles De Ketelaere: l'attaccante belga, che in mattinata si è sottoposto a degli esami, dovrà restare fermo a causa di una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale della gamba sinistra. Entrambi saranno out per il lunch match di domani control'Udinese.