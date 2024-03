Marco Di Bello verrà fermato di nuovo dal designatore degli arbitri Gianluca Rocchi. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il fischietto di Brindisi incasserà uno stop per la seconda volta in stagione (alla seconda di campionato non vide il famoso rigore solare per il Bologna contro la Juventus) dopo il pessimo arbitraggio in Lazio-Milan, match giocato all'Olimpico ieri sera.

Dopo la sfida di Torino, macchiata dal mancato penalty (con rosso) di Illing jr su Ndoye, Di Bello tornò in campo dopo oltre un mese. "Adesso il lasso di tempo sarà più o meno lo stesso, considerata anche la prossima sosta per le nazionali", scrive la rosea.